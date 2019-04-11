Билялетдинов: «Ак Барс» — моя команда, но пришло время что-то изменить

Зинэтула Билялетдинов после своей отставки с поста главного тренера «Ак Барса» обратился к болельщикам клуба из Казани.



«С момента прихода в «Ак Барс» в 2004 году я понимал, что это моя команда. За 14 лет, проведённых в Казани, республика, город, клуб, команда и наши замечательные болельщики стали для меня родными. Я всегда буду помнить успехи, которых нам удалось добиться вместе: самое первое чемпионство 2006 года, победу в Кубке европейских чемпионов в 2007-м, а затем два Кубка Гагарина, завоёванных с разницей в год — в 2009-м и 2010-м. И, конечно, наш третий кубок — результат прошлого сезона.



«Ак Барс» дал мне возможность выиграть все эти трофеи вместе с прекрасной командой, перед замечательными казанскими трибунами. Именно из Казани меня пригласили в сборную России, и здесь же меня поддержали в сложный период карьеры. Успехи клуба — результат общей работы. Я всегда ощущал поддержку Татарстана и «Татнефти», чувствовал ответственность перед жителями республики, города и всеми болельщиками.



Но сейчас я понимаю, что пришло время что-то изменить. Я с 18 лет в хоккейной раздевалке, последние 22 года — на тренерской скамье. Посоветовавшись со своей семьёй, важными в моей жизни людьми и клубом, я принял решение о завершении работы на посту главного тренера «Ак Барса».



Я благодарен всем, кто работал со мной в течение этих 14 лет, каждому игроку, каждому болельщику, приходившему на трибуны. Эта команда навсегда останется в моём сердце. «Ак Барс» ждёт хорошее будущее, я в этом не сомневаюсь!» — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте клуба.

«Ак Барс» подтвердил отставку Зинэтулы Билялетдинова