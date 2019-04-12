Овечкин вышел на 27-е место в истории по голам в плей-офф, догнав Бобби Халла

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 4:2. Победная шайба на счету лучшего снайпера по итогам регулярного чемпионата Александра Овечкина. Это его 62-я шайба за карьеру в плей-офф.

По этому показателю он вышел на 27-е место в истории лиги, догнав легендарного Бобби Халла. На 26-й позиции Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» с 63 заброшенными шайбами. Лидером с 122 голами является Уэйн Гретцки.

Это был 122-й матч для Овечкина в плей-офф. На его счету 118 очков – 62 гола и 56 результативных передач при показателе полезности «+13».

В прошедшей встрече на его счету также 2 броска в створ, 6 силовых приёмов и блок-шот за 18.26 (6.07 – в большинстве).