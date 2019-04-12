Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Карлсон — о третьем периоде «Вашингтона»: голова встала на место

Карлсон — о третьем периоде «Вашингтона»: голова встала на место
Хоккей / НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал победу в стартовом матче плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (4:2).

«Это даже хорошо, что мы столкнулись с такой ситуацией, когда у соперника было игровое преимущество. Голова встала на место, и мы сразу поняли, какое большое значение имеет каждый игровой отрезок, каждое действие на льду», — отметил Карлсон.

После двух периодов «Вашингтон» вёл со счётом 3:0, однако на старте третьего периода «Каролине» удалось вернуть интригу в матче. Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников оформил дубль, причём его шайбы разделило меньше трёх минут.

«Кэпиталз» повели в серии 1-0. Следующий матч состоится также в Вашингтоне 13 апреля, начало – в 22:00 мск.

Овечкин — о счёте 3:0: вы все видели, что случилось вчера вечером в другой игре
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент