Умарк: фото Хартикайнена с охоты – шутка, он не хотел никого обидеть

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал фото Теэму Хартикайнена с охоты.

«Я играл со многими хорошими игроками. Не скажу, что это звено лучшее в моей карьере, но одно из лучших, это точно. Что касается фото Хартикайнена с охоты, думаю, он сам это придумал. А почему нет, в самом-то деле? Он действительно охотится и решил немного пошутить на эту тему. Я не вижу в этом ничего плохого, но понимаю, почему люди так отреагировали. Главное понимать, что никто не пытался никого обидеть, это просто шутка.

Прогноз на финал? У Омска отличный тренерский штаб. Не знаю, что у них происходит в раздевалке, но они находят путь к победе, но, на мой взгляд, фаворитом является ЦСКА. Посмотрим, как сложится серия", — сказал Умарк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Хартикайнен после победы в серии с «Автомобилистом» выложил фото с охоты на лося