«Планирую, что следующий сезон станет последним в России»

Линус Умарк – любимец Уфы, нападающий, от которого всегда ждёшь красивой игры и классных комбинаций. В плей-офф шведский кудесник преобразился и играл не только в атаке, но и в обороне, а в отсутствие Григория Панина был капитаном «Салавата». Уфимцы обыграли сначала «Металлург», а затем «Автомобилист», а в финале Востока дали достойный отпор «Авангарду», но уступили в шести матчах. «Чемпионат» связался с Линусом, чтобы вместе подвести итоги сезона, а заодно расспросил его о планах на будущее.

«Салават» прыгнул выше головы. Почему Цулыгин должен остаться в Уфе Уфимский клуб стал одним из главных открытий нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина.

«Авангард» много бросал, но по голевым моментам у нас было равенство»

— Каждый сделал всё, что мог, мы довольны тем, как играли, но немного расстроены, что не смогли пройти весь путь до конца. Надо отдохнуть летом, найти мотивацию на следующий год и вернуться ещё более сильными.

— Вы заслуживали седьмого матча?

— В серии с «Авангардом» три матча ушли в овертайм, соперник выиграл два из них. Это была плотная серия, конечно, мы заслуживали седьмого матча.

— Чего не хватило «Салавату», второго забивного звена?

— Конечно, нам нужно, чтобы все звенья забивали, но все выложились на 110%, большего нельзя и желать. Все в команде могут гордиться этим сезоном.

— «Авангард» был лучше готов физически к длинной серии с овертаймами?

— Согласен, что они были свежее в последних двух дополнительных периодах, но в других овертаймах уже они чувствовали усталость.

— Хартикайнен и Кемппайнен – лучшие партнёры в вашей карьере?

— Я играл со многими хорошими игроками. Не скажу, что это звено лучшее в моей карьере, но одно из лучших — это точно.

«В Финляндии делал и 88 сейвов за матч». Интервью с лучшим вратарём КХЛ Этот приз Юхе Метсоле ещё не дали, но кому, если не ему?

— Насколько важную роль сыграл Метсола?

— Он весь сезон играл невероятно, потрясающий вратарь. В каждом матче он давал нам шанс на победу. Если он продолжит играть так же, у нас будет хороший шанс.

— Был у вас раньше матч, в котором вратарь отразил 69 бросков?

— Да, он сделал 69 сейвов, но «Авангард» бросает очень много, из любой позиции. Даже если они вдвое нас перебрасывали, по голевым моментам у нас было равенство. Иногда вратарю легче, когда много бросков.

— Будет несправедливо, если его не признают лучшим вратарём сезона?

— Он лучший вратарь лиги и должен получить эту награду. Но решаю не он и не я, а другие люди.

— В плей-офф вы отрабатывали в обороне, блокировали броски, в регулярке вы так не играли.

— Хоккей в плей-офф отличается от регулярного чемпионата. В плей-офф надо быть единым кулаком, делать маленькие вещи, которые не всегда делаешь в регулярке. В нашей команде все выкладывались.

— Для вас сезон складывался непросто, не только на льду, но были и семейные проблемы.

— Да, в этом сезоне были тяжёлые времена, но я счастлив от того, как мы играли. Я старался делать всё, чтобы помогать команде, и думаю, хорошо справился с этим.

— Сейчас всё в порядке?

— Надеюсь на это.

Хартикайнен после победы над «Металлургом» выложил фото с охоты на лис

— Хартикайнен после победы в каждом раунде выкладывал фотографии с охоты на лис и лосей. Кто это придумал?

— Думаю, он сам это придумал (улыбается). А почему нет, в самом-то деле? Он действительно охотится и решил немного пошутить на эту тему. Я не вижу в этом ничего плохого, но понимаю, почему люди так отреагировали.

— Но вам-то самому понравилось?

— Главное понимать, что никто не пытался никого обидеть, это просто шутка.

«Цулыгин сплотил «Салават», в прошлом сезоне у нас с этим была проблема»

— Расскажите о Николае Цулыгине.

— Молодой тренер, хороший парень. Он хотел сплотить нас, сделать командой, и у него хорошо получилось. Мне кажется, в прошлом году у нас была проблема с этим, но в этом году надо отдать ему должное, он смог это сделать.

— Вам было комфортно с ним работать?

— У нас с Николаем хорошие, уважительные отношения, как и с другими игроками. У нас с ним было много хороших разговоров.

— Метсола сказал, что Цулыгин не типичный русский тренер, потому что доверяет игрокам и не следит за каждым движением.

— Да, мы, иностранцы, не привыкли к тому, чтобы, например, спать не дома. Мы это очень ценим, думаю, русские ребята тоже уважают его. У нас налажена взаимосвязь, это помогает команде, ведь когда игроки счастливы, все хотят биться друг за друга.

— В прошлом сезоне и даже в этом году Цулыгина часто называли переводчиком.

— Мы в раздевалке точно так не говорим, Николай проделал отличную работу и может собой гордиться.

— Сейчас ходит слух, что игроки «Салавата» собрались перед плей-офф и сами решили, как надо играть, а Цулыгин ни при чём. Это правда?

— Что вы имеете в виду, что он не тренировал?

— Да, что вы решили не слушать тренера и сами договорились, как играть.

— Люди много чего говорят. Игроки действительно сплотились, но Николай был хорош на протяжении всего плей-офф и сыграл большую роль в нашем успехе.

— Вестерлунд говорил, что Цулыгин талантлив, ему просто нужно немного опыта.

— Но ведь опыт можно получить, только тренируя. В лиге много тренеров старой школы, новые люди могут появиться, только работая с командой.

«Планирую, что следующий сезон станет для меня последним в России»

— Пару месяцев назад вы говорили, что не будете разрывать контракт с «Салаватом», чтобы не жалеть о деньгах. Теперь, когда у «Салавата» сложилась такая хорошая команда, есть хороший тренер, у вас гораздо больше причин играть за этот клуб?

— Конечно, не всё сводится к деньгам. У меня здесь контракт. Изначально я планировал, что этот сезон будет для меня последним здесь, но из-за семейной ситуации мы решили, что останемся ещё на год. Думаю, я бы пожалел, если бы не остался. Сейчас, когда мы настолько хороши, думаю, у нас есть отличный шанс в следующем сезоне, почти все ребята останутся. Есть много причин играть здесь… Будет приятно отдохнуть, съездить в отпуск, но я уже не могу дождаться, когда сыграю за «Салават» в новом сезоне.

Умарк: не буду разрывать контракт с «Салаватом», иначе потом пожалею о деньгах

— Если «Салават» предложит снова продлить контракт, рассмотрите этот вариант?

— Конечно, «Салават» занимает важное место в моём сердце, это единственная команда, за которую я буду играть в России. По плану следующий год будет для меня последним в России, но никогда не знаешь, всё может поменяться. Но пока что думаю, следующий год будет последним.

— Дадите прогноз на финал Кубка Гагарина?

— У Омска отличный тренерский штаб. Не знаю, что у них происходит в раздевалке, но они находят путь к победе, однако, на мой взгляд, фаворитом является ЦСКА. Посмотрим, как сложится серия.

— Пару месяцев назад вы говорили, что не будете играть за сборную, чтобы сохранить силы для «Салавата». Что-то изменилось?

— Нет, ведь именно поэтому у меня были силы в плей-офф. Я и планировал больше не играть за сборную, а сейчас мне нужно отдохнуть после сезона, так что в национальную команду я не поеду.