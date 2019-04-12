Плющев: Ковальчук — хороший пример для молодёжи в сборной России

Заслуженный тренер России, экс-наставник сборной России Владимир Плющев прокомментировал вызов в национальную команду для подготовки к чемпионату мира форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука.

«Пока это ещё далеко не окончательный состав, тем не менее, как говорится, есть что комментировать. Бесспорно, главной действующей фигурой из названных штабом игроков, является опытный нападающий Илья Ковальчук. Несмотря на то что нынешний заокеанский сезон у него не получился, уверен, что в сборной он будет играть ведущие роли. В том, что сезон у Ильи оказался современным, вина в большей степени не его.

Во-первых, слабо выступил весь «Лос-Анджелес», откровенно плохо сработал главный тренер Уилли Дежарден, который не доверял Илье. Я отлично знаю Илью, и он обладает бесценным опытом, тем более когда в нынешней сборной много молодёжи. Он находится в хорошей форме, горит желанием сыграть за сборную и будет хорошим примером в раздевалке. Именно так было на Олимпиаде в Корее», — сказал Плющев «Чемпионату».

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