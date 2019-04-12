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Владислав Наместников не примет участия в чемпионате мира 2019 года

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Владислав Наместников не примет участия в чемпионате мира 2019 года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной России из-за травмы нижней части тела, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».

Таким образом, состав российской команды для подготовки к чемпионату мира выглядит следующим образом:

вратарь Александр Георгиев («Рейнджерс»);

защитники Артём Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков (все — СКА), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин («Аризона»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»), Иван Проворов («Филадельфия»);

нападающие Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Артём Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Александр Кадейкин, Александр Бурмистров, Владимир Ткачёв (все — «Салават Юлаев»), Никита Гусев, Сергей Плотников, Наиль Якупов, Александр Барабанов (все — СКА).

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

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