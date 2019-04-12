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Даути: Ковальчук заточен только под атаку, поэтому его перевели в 4-е звено

Даути: Ковальчук заточен только под атаку, поэтому его перевели в 4-е звено
Хоккей / НХЛ

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути поделился мнением об игре нападающего Ильи Ковальчука. В нынешнем сезоне россиянин провёл 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 34 (16+18) очка.

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«Илья — особенный игрок. Он очень талантливый с точки зрения игры в атаке. Впрочем, в такой команде, как «Лос-Анджелес», необходимо хорошо работать на обоих концах площадки. Не могу сказать, что Ковальчук не выкладывался при игре в обороне, но это не его специализация. Его сильная сторона — атака, он заточен под это. Думаю, это одна из причин, почему Ковальчука перевели в четвёртое звено», — приводит слова Даути LA Kings Insider.

В ходе сезона у Ковальчука произошёл конфликт с главным тренером Уилли Дежарденом. Специалист покинул пост по окончании регулярного чемпионата.

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