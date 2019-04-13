Малкин произнёс мотивирующую речь в раздевалке «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин произнёс мотивирующую речь в раздевалке после второго поражения в серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4, 0-2 в серии).



«После поражения это прозвучит не слишком позитивно, но у нас отличная команда. Верю в наш состав. Верю, что мы можем измениться. Нужно только взять одну игру, и тогда посмотрим, что будет дальше.



В моменте с голом Эберле была моя ошибка. Шайба оказалась между коньками и клюшкой, я попытался сыграть коньком, но шайба соскочила. Я могу играть лучше, и стараюсь это делать, но иногда получается неудачно.



Не хочу говорить о судье. Несколько удалений мне не понравились, но это нужно забыть. Так бывает. Не думайте о судье и команде соперника — только о нашей игре.



Может, нам стоит чаще бросать от синей линии и пытаться добить шайбу в сетку. Это не слишком весело или красиво, но это игра плей-офф. Соперник играет просто, давайте тоже упростим игру», — цитирует Малкина Pittsburgh Tribune Live.

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