Пашков: Самсонов и Загидулин поторопились с отъездом в НХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о переезде российских голкиперов в НХЛ.



«Отток молодых вратарей в КХЛ? Безусловно, это проблемный момент для нашего хоккея. Год назад в Северную Америку отправился Самсонов. Теперь, судя по всему, рванут за океан другие таланты — Шестёркин и Загидулин.



Можно ли удержать вратарей в НХЛ? В нынешних реалиях это практически невозможно сделать. Во-первых, вратари — это особые личности, государства в государстве. Всё-таки если полевые игроки всегда в коллективе, то вратари — на своей волне, в своём, очень часто единоличном, мире. Им легче принять индивидуальное решение и, например, поехать за океан.



Классической я считаю карьеру Василевского, он идёт шаг за шагом, поднимается ступень за ступенью — от уровня АХЛ до титула лучшего голкипера НХЛ, который, мне кажется, ему удастся завоевать. Не уверен, что Шестёркин, Самсонов и особенно Загидулин готовы повторить этот тяжелейший путь. На мой взгляд, оба вратаря „Магнитки“ вообще поторопились с отъездом, их стартовые позиции за океаном не выстроены так, как у Василевского пять лет назад», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

«Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным