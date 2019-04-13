Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом».
«Хартли очень хорошо знает, что такое плей-офф. Пусть он и первый год работает с командой, но видно, что он профессионал. Команда играет интересно, видна тренерская мысль. Это является преимуществом во время финала плей-офф. У нас достаточно проблем с тренерами, а Хартли опытный. Надеюсь, что есть люди, которые перенимают у него этот опыт. Просто я знаю, как работают заокеанские тренеры. У них есть преемственность.
Я бы не стал связывать успех «Авангарда» с переездом команды. Но управленцы клуба всё так грамотно сделали, что игроки не заметили переезда в Балашиху. Финальная серия получится „автобусной“. Это даст больше времени на отдых обеим командам. Не скажу, что кому-то это на руку», — приводит слова Фетисова сайт телеканала «360».
Фетисов: опыт Хартли даст «Авангарду» преимущество в серии с ЦСКА