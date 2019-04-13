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Веренски: все теперь зовут меня Горди Хоу, это забавно

Веренски: все теперь зовут меня Горди Хоу, это забавно
Хоккей / НХЛ

Защитник клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски поделился впечатлениями от второго матча серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1, 2-0 в серии). Хоккеисту удался «хет-трик Горди Хоу» — заброшенная шайба, результативная передача и драка с Брэйденом Пойнтом.

«Вряд ли я когда-нибудь ещё сумею отличиться подобным достижением, но сегодня это стало достаточно приятным моментом.

Я никогда не был в подобной ситуации, всё происходило очень быстро. Я счастлив, что всё закончилось. В раздевалке все называли меня „Горди Хоу“, было довольно забавно», — приводит слова Веренски официальный сайт «Коламбуса».

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» лишь однажды в истории смог выиграть серию плей-офф, уступая — 0-2. Это случилось в розыгрыше Кубка Стэнли — 2003, когда «молнии» уступали «Вашингтону» со счетом 0-2, проиграв два домашних матча — 0:3, 3:6.

Защитник «Коламбуса» Веренски оформил хет-трик Горди Хоу
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