Лаури — о 0-2 в серии с «Сент-Луисом»: не думаю, что «Виннипег» жутко расстроен

Нападающий клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Адам Лаури поделился впечатлениями от поражения во втором матче серии с «Сент-Луис Блюз» (3:4, 0-2 в серии).



«Не думаю, что мы жутко расстроены. В целом мы провели два крепких матча. Да, пару раз случались провалы, которые стали роковыми. Но мы упускаем свои шансы, ведем в счете и не забиваем еще, вместо 3:1 получаем 2:2, и все в таком духе. В концовке матча у нас была пара отменных моментов, но у них вратарь сделал отличные сейвы, а игроки приняли шайбу на себя. Так что, думаю, всё можно исправить, и это зависит от нас», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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