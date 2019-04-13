Григоренко: не мне судить, были ли мои голы вратарскими

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился мнением о первом матче серии финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (5:2).



«Здорово сегодня получилось, три гола забил. Не знаю, не мне судить, были ли мои голы вратарскими. Броски сильные были, попал хорошо. Вратарь не видел ничего.



Мы стараемся хорошо обороняться, блокируем броски, выводим шайбу. Это финал Кубка Гагарина, у всех много адреналина, и даже если у кого-то сил нет, всё равно получается, что играешь на пределе. Не думаю, что мы их перебегали, просто у нас получилось забить свои голы – мы реализовали моменты, поймали соперника на контратаках.



Сколько людей, столько и мнений, все видят по-своему. Мы играем в свой хоккей весь сезон, все верят в тот хоккей, в который мы играем. Сегодня он принёс победу», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Такого Григоренко не остановить! «Авангард» не справился с мощью ЦСКА Команда Игоря Никитина уверенно стартовала в финале Кубка Гагарина, а один из ведущих форвардов москвичей оформил хет-трик.