Хартли: каждую неделю включаю КХЛ ТВ, чтобы узнать новое в правилах Анисимова

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение со счётом 2:5 в первом матче серии финала Кубка Гагарина.



«Непростой первый период выдался. Обычно мы агрессивно начинаем матч. Сегодня не так хорошо владели шайбой и допустили ряд ошибок. У ЦСКА сильная команда, они нас заставили заплатить за совершённые ошибки. Неудачное начало в целом. Мы пытались исправить положение, но до конца довести не удалось.



Всем известно, что у Бека было повреждение. Медперсонал непрерывно работал с ним и довёл его до оптимальных кондиций. Конечно, он ценный игрок, потому мы и включили его в состав. Что касается Петрова, пытаемся заигрывать всех ребят, в том числе Галимова и Кошелева.



Я никогда не комментирую работу судей, а всегда рассчитываю на справедливость и честную игру. Всё остаётся на льду. Не в моей компетенции комментировать правила, но я каждую неделю включаю КХЛ ТВ, чтобы посмотреть господина Анисимова и узнать что-то новое в его правилах. Очень интересное шоу.



Возможно, Игорь Бобков сегодня не показал свой лучший матч. Но где мы были, если бы не игра Бобкова? Когда Рямё получил травму, у меня не было сомнений, кто должен стать первым номером в команде», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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