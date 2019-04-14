Дебраск — об ударе Кадри коленом в колено: я не грязный игрок

Нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск после победы во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1, 1-1) прокомментировал удар в колено форварду соперников Назема Кадри.

«Я не грязный игрок. Не думаю, что я пытался ударить его в колено», — заявил после матча Дебраск.

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Форвард «Торонто» был удалён до конца матча за удар нападающего «Бостона» Джейка Дебраска клюшкой. Это произошло за шесть минут до конца третьего периода, сразу после силового приёма Дебраска на Патрике Марло. Всё началось ещё в первом периоде, когда Дебраск получил малый штраф за грубость на Кадри. В конце второго периода последовало продолжение: форвард «Брюинз» жёстким силовым приёмом коленом в колено встретил Кадри, только что выскочившего со скамейки штрафников.

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