Крикунов: «Динамо» ищет легионеров для второго звена

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о трансферных задачах команды.



«Пока мы больше занимаемся вопросами селекции. Просматриваем в основном своих игроков — из фарм-клуба, молодёжной команды. Кто-то сможет удержаться в составе, кому-то ещё рано. Тренировки на базе в Новогорске продлятся до 21 апреля, потом хоккеисты уйдут в отпуск.



Нам необходимо хорошее второе звено, которое пойдёт после тройки Шипачёва. Скорее всего, оно будет легионерским. Прежде всего ищем центрального и левого крайнего нападающего, вместе с которыми справа мог бы сыграть Микс Индрашис. Плюс нужны защитники, поскольку игроков обороны команде сейчас не хватает.



У Афиногенова контракт действует ещё год, мы на него рассчитываем. Сейчас он полностью восстановился и тренируется наравне с остальными. Видно, что скорость ничуть не потерял: носится по льду как угорелый», — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.

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