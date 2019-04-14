Бадюков: ЦСКА не оступится, как три года назад с «Магниткой»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о серии ЦСКА — «Авангард». Столичная команда выиграла первый матч со счётом 5:2.



«Три года назад ЦСКА так же уверенно начал финальную серию с «Металлургом». Тогда «армейцы» выиграли ещё крупнее – 5:1, а в итоге Кубок Гагарина завоевал Магнитогорск. Но с нынешним ЦСКА такое невозможно. ЦСКА не оступится, как три года назад с «Магниткой». У «армейцев» есть свой стиль, и он приносит результат.



Тот опыт пошёл в копилочку, тренерский штаб помнит о неудаче трёхлетней давности и, как принято в школе, на доске в раздевалке о той серии напоминание будет написано крупными буквами. Некоторые игроки из нынешнего состава участвовали в тех матчах и также понимают, чем опасно расслабление в финале», — цитирует Бадюкова официальный сайт КХЛ.

«Авангарду» не засчитали спорный гол. Дальше ЦСКА уже было не остановить Команда Игоря Никитина уверенно стартовала в финале Кубка Гагарина, а один из ведущих форвардов москвичей оформил хет-трик.