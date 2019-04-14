Кучеров отказался комментировать эпизод, который привёл к дисквалификации

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о форварде команды Райане Кэллахане, который заменит его в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (0-2). Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ пропустит игру из-за дисквалификации.

Во второй игре серии первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5) россиянин был удалён до конца встречи. На 56-й минуте игры он толкнул на борт сидящего на коленях защитника «мундиров» Маркуса Нутиваару.

«Неприятно, что придётся пропустить третий матч серии. Кэллахан — отличный хоккеист. Игроки такого типа нужны команде в плей-офф. Он приносил пользу в течение всего года и играет важную роль в команде. Мы очень рады снова видеть его в составе. Мне бы хотелось, чтобы Райан играл больше. Я считаю его отменным игроком. Он играет в меньшинстве, является двусторонним хоккеистом. Кэллахан способен играть в силовой манере и заряжает команду энергией.

Как я прокомментирую эпизод, приведший к дисквалификации? Следующий вопрос», — приводит слова Кучерова официальный сайт лиги.

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