Тренер «Вегаса»: не могу ничего обещать Гусеву, мне нравится нынешний состав

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Никитой Гусевым.

Календарь Кубка Стэнли — 2019

«Он присоединится к команде завтра. Посмотрим, к чему это приведёт. В настоящий момент я не могу ничего обещать. Мне нравится нынешняя команда, с ней мы провели весь сезон. Если тренерский штаб решит, что Гусева необходимо включить в состав, мы сделаем это.



Я знаю, что Никита — высококлассный хоккеист, но мы должны посмотреть, как он проявит себя на тренировках в составе «Вегаса». Посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас мне комфортно с тем составом, что есть в моём распоряжении. Пока у нас нет острой необходимости в Гусеве. Посмотрим, к чему это приведёт», — цитирует Галлана SinBin Vegas.

Кожевников: отъезд Гусева и Гаврикова в НХЛ не означает, что они пропустят ЧМ