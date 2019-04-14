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Тренер «Вегаса»: не могу ничего обещать Гусеву, мне нравится нынешний состав

Тренер «Вегаса»: не могу ничего обещать Гусеву, мне нравится нынешний состав
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Никитой Гусевым.

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«Он присоединится к команде завтра. Посмотрим, к чему это приведёт. В настоящий момент я не могу ничего обещать. Мне нравится нынешняя команда, с ней мы провели весь сезон. Если тренерский штаб решит, что Гусева необходимо включить в состав, мы сделаем это.

Я знаю, что Никита — высококлассный хоккеист, но мы должны посмотреть, как он проявит себя на тренировках в составе «Вегаса». Посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас мне комфортно с тем составом, что есть в моём распоряжении. Пока у нас нет острой необходимости в Гусеве. Посмотрим, к чему это приведёт», — цитирует Галлана SinBin Vegas.

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