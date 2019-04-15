«Вегас» повторил достижение «Бостона» 38-летней давности

В третьем матче серии первого раунда плей-офф «Вегас Голден Найтс» дома одержал уверенную победу в игре с «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3.



«Рыцари» забрасывали шайбы на первой минуте каждого из периодов. На 16-й секунде счёт открыл нападающий Марк Стоун, он же отметился точным броском на первой минуте третьего игрового отрезка. На первых секундах второго периода ворота «акул» поразил Пол Штястны. «Вегас» повторил достижение «Бостон Брюинз», установленное в 1981 году. Тогда «медведям» также удалось забросить на первой минуте каждого из периода в матче плей-офф.



«Золотые рыцари» повели в серии со счётом 2:1. Следующий матч состоится в Вегасе 17 апреля, начало – в 5:30 мск. Предполагается, что за команду может дебютировать россиянин Никита Гусев.

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