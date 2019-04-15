Фолиньо — об ударе в лицо от Стэмкоса: это выводит из себя, но надо принять удар

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился мнением о победе команды со счётом 3:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг». В одном из эпизодов капитан «молний» Стивен Стэмкос нанёс удар в лицо капитану «жакетов», пока того держали арбитры.



«Дисциплина очень важна, и её непросто соблюдать. Поверьте мне, есть моменты, когда… Когда бьют в лицо? Да, и это выводит из себя. Но это плей-офф, иногда надо принять удар. Так бывает, и я горжусь нашей командой. Ты понимаешь, что важен не ты сам, а команда, которая больше тебя.



Нельзя поддаваться эмоциям. Можно поддаваться хорошим эмоциям, но их надо убирать подальше, когда что-то идёт не так. Ребята принимали на себя удары, блокировали броски, терпели удары клюшками. Так и надо играть, не сдаваться. Это тяжело, но необходимо, чтобы победить», — цитирует хоккеиста The Athletic.

Стэмкос ударил Фолиньо в лицо, когда того держали арбитры