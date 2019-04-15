Кадейкин — о СКА: никто меня не заберёт, если «Салават» не отдаст

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал слухи о возможном переходе в СКА.



«У меня ещё год контракта с «Салаватом Юлаевым». Когда я пришёл в клуб, мне предложили подписать новое соглашение. Я с удовольствием это сделал, о чём вообще ни на секунду не пожалел. СКА может меня забрать? Не знаю, что значит «забрать». Я себе не очень представляю такую ситуацию. Если не отдадут, то не заберут. Когда начинаются такие разговоры, то комментарии игрока спрашивать бессмысленно, потому что это дело клубов. Как клуб решит, так и будет. Я об это ничего не знаю.



Моё согласие на трансфер не требуется. Меня никто не спрашивает. Я разговаривал со своим агентом, он ничего не знает. Если какие-то агенты, журналисты, руководители клубов об этом что-то знают, то, наверное, у них надо спрашивать. У меня нет никакой информации. Я играю в «Салавате», в плей-офф, сейчас еду в сборную. У меня все мысли этим заняты. У меня есть контракт на следующий сезон. Поэтому обсуждать это не вижу смысла», — приводит слова Кадейкина «Горобзор».

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