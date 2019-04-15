Кадейкин — о сборной: еду пробиваться в команду, а не кайфовать

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал, с каким настроением едет в расположение сборной России, которая будет готовиться к предстоящему чемпионату мира.



«Задач не ставлю. Еду играть в хоккей, продолжение сезона. Не думаю ни о шансах, ни о перспективах, ни о конкурентах. Цель, конечно, попасть на чемпионат мира и сделать всё для этого: работать, показать себя. Думать не о чем, за меня это сделают тренеры.



Отчасти отправлюсь получать удовольствие от хоккея. В основном еду работать, тренироваться, играть и показывать себя. Просто поехать на сбор перед чемпионатом мира — не каждому удаётся и не каждый год. Это подготовка, я еду пробиваться в команду. От этого только позитивные эмоции. Конечно, надо получать от этого удовольствие, но не ехать кайфовать. Довольствоваться этим не стоит», — приводит слова Кадейкина «Горобзор».

Прошкин: Кадейкин — кандидат на ЧМ, в сборной должны играть сильнейшие