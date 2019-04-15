The Athletic: «Тампа» растрескалась в серии с «Коламбусом» и выглядит измученной

Обозреватель The Athletic Джо Смит оценил выступление «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (0-3).



«Оказывается, надо бороться и биться, надо бросать и работать, если ты хочешь на летнюю вечеринку по поводу завоевания Кубка Стэнли. Этот трофей не выдают за рекордные 62 победы. Эта команда, скорее всего, подвигами не запомнится. Она находится в шаге от самого большого краха в современной спортивной истории. Ни одна команда, выигравшая «Президент Трофи», не была убрана с кубковой дороги в четырёх матчах, а теперь это вполне реально.



Это не случайно. «Молнии» не столкнулись с горячим вратарём, который бы творил чудеса. Но они выглядят измученными и усталыми. Что удивительно, группа ветеранов, сыгравшая 83 матча в плей-офф за последние четыре сезона, растрескалась под давлением «Коламбуса», у которого за плечами нет ни одной победы в серии плей-офф», — отметил Смит.

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