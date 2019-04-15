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ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
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ЦСКА победил «Авангард» и повёл со счётом 2-0 в финале Кубка Гагарина

ЦСКА победил «Авангард» и повёл со счётом 2-0 в финале Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Подопечные Игоря Никитина повели в противостоянии со счётом 2-0, следующие два матча пройдут на арене в Балашихе.

Первые два с половиной периода прошли без заброшенных шайб — отлично играли голкиперы Илья Сорокин и Игорь Бобков. Первый гол зрители на «ЦСКА Арене» увидели только на 54-й минуте — удачным броском отметился форвард команды хозяев Константин Окулов, которому ассистировал экс-партнёр по «Сибири» Максим Шалунов. Точку в концовке поставили Михаил Григоренко и Сергей Андронов, по разу забившие в пустые ворота «Авангарда».

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
15 апреля 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 0
0:0, 0:0, 3:0
Авангард
Омск
1:0 – Окулов (Шалунов) – 53:10 (5x5), 2:0 – Григоренко (Капризов) – 58:22 (en), 3:0 – Андронов (Робинсон) – 59:09 (en)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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