ЦСКА победил «Авангард» и повёл со счётом 2-0 в финале Кубка Гагарина

Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Подопечные Игоря Никитина повели в противостоянии со счётом 2-0, следующие два матча пройдут на арене в Балашихе.



Первые два с половиной периода прошли без заброшенных шайб — отлично играли голкиперы Илья Сорокин и Игорь Бобков. Первый гол зрители на «ЦСКА Арене» увидели только на 54-й минуте — удачным броском отметился форвард команды хозяев Константин Окулов, которому ассистировал экс-партнёр по «Сибири» Максим Шалунов. Точку в концовке поставили Михаил Григоренко и Сергей Андронов, по разу забившие в пустые ворота «Авангарда».

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Календарь финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги