Обозреватель TSN: Овечкин — самый канадский игрок за 20 лет

Обозреватель канадского портала TSN Трэвис Йост поделился мнением об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (0:5) он подрался с Андреем Свечниковым.

«Овечкин, возможно, самый канадский игрок за последние 20 лет», — написал Йост в своём «твиттере».

В прошедшей встрече на счету Овечкина показатель полезности «-1», 5 бросков в створ, 5 минут штрафа и 2 силовых приёма за 16.42 на льду (4.17 – в большинстве).

Счёт в середине первого периода открыл форвард хозяев Уоррен Фёгеле. Во втором игровом отрезке он оформил дубль, ещё одна шайба на счету защитника Даги Хэмилтона. На 50-й минуте и он оформил дубль, а точку в матче поставил Брок Макгинн. «Вашингтон» нанёс 17 бросков в створ.

«Каролина» сократила отставание в серии, счёт – 1-2. Следующий матч также состоится на льду «ураганов» 19 апреля, начало – в 2:00 мск.