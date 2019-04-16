Стефан Да Коста отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери

Знаменитый французский нападающий Стефан Да Коста отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери.

«Комментарий? Катастрофа», — написал Да Коста в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Стефана Да Косты

Вчера, 15 апреля, в соборе Парижской Богоматери разгорелся крупный пожар, в результате которого у одного из самых знаменитых мировых соборов обрушились крыша и шпиль. Огонь не успел повредить структуру здания. Реликвии также удалось сохранить. Предполагаемой причиной пожара могли стать работы по реставрации, для которых вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров.

В восьми матчах плей-офф КХЛ 29-летний француз забросил 1 шайбу и сделал 2 результативные передачи, набрав 50 минут штрафа. Контракт Да Косты с «Автомобилистом» истекает 30 апреля 2019 года.

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