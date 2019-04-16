Мартемьянов — о прощании Коваржа: весёлая история, он сам перепугался

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал историю, случившуюся с голкипером екатеринбургского клуба Якубом Коваржем.

Чешский голкипер в середине марта в своём «инстаграме» попрощался с командой из Екатеринбурга. Через некоторое время после этого Коварж продлил контракт с клубом.

«Да уж, весёлая получилась история. Он попрощался с городом, с болельщиками, имея в виду, что едет в отпуск. По-русски он говорит неплохо, но подозреваю, что где-то всё-таки произошло недопонимание. Он сам перепугался, стал звонить мне, объяснять. Ладно, говорю, успокойся, всё в порядке. Ну что ж, пошумели немного вокруг его имени, ничего страшного не вижу», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

Якуб Коварж попрощался с «Автомобилистом»