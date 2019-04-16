Макгрегор: Овечкин — настоящий русский. Они могут бежать, но не могут спрятаться

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал драку между капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и форвардом “Каролины Харрикейнз” Андреем Свечниковым.

«Поздравляю Ови! Настоящий русский. Рад был встретиться с тобой в Москве, большой человек. Скоро увидимся. Они могут бежать, но не могут спрятаться», — написал Макгрегор в «Твиттере».

Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Отметим, что во втором матче серии (4:3, ОТ) Овечкин применил эффектный силовой приём против Свечникова. В трёх матчах на счету Александра 3 (1+2) очка, у Андрея также 3 (2+1) балла.