«Спартак» подписал новый контракт с Артёмом Фёдоровым

Московский «Спартак» заключил новое соглашение с нападающим Артёмом Фёдоровым, информирует официальный сайт красно-белой команды. 25-летний хоккеист принял квалификационное предложение клуба и поставил подпись под контрактом сроком на два сезона.



Фёдоров начинал сезон в уфимском «Салавате Юлаеве», откуда его выменяли в «Спартак». Всего в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19 Фёдоров провёл 49 матчей, записав на свой счёт 21 (8+13) балл при показателе полезности «0» и 26 минутах штрафного времени. В среднем в составе «Спартака» хоккеист проводил на площадке около 18 минут за встречу.



Напомним, главным претендентом на пост нового наставника «Спартака» является Олег Знарок.

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