Свечникова проверяют на сотрясение, он пропустит четвёртый матч с «Вашингтоном»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников пропустит четвёртый матч серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2), рассказал главный тренер команды Роб Бриндамор. Специалист сообщил, что после драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии (5:0) форварда «ураганов» проверяют на сотрясение мозга, но из госпиталя он уже выписан.



Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Отметим, что во втором матче серии (4:3 ОТ) Овечкин применил эффектный силовой приём против Свечникова. В двух матчах на счету Александра 3 (1+2) очка, у Андрея также 3 (2+1) балла.



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