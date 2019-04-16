Кучеров: было неприятно смотреть игру по телевизору, хочу помочь ребятам

Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением об окончании своей дисквалификации, из-за которой он пропустил третий матч серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс». Напомним, во второй игре серии россиянин толкнул на борт сидящего на коленях защитника «мундиров» Маркуса Нутиваару.



«Было неприятно смотреть за игрой по телевизору. Хотел быть вместе с ребятами на льду. Я сам создал для себя такую ситуацию. Сейчас я хочу вернуться на площадку и сыграть, хочу помочь ребятам одержать победу.



Нам нужно просто сыграть в наш хоккей. Если это удастся, серия окажется длительной. У нас уверенный в себе состав, хорошие игроки и вратарь. Мы хотим повеселиться», — цитирует Кучерова журналист Джо Смит в своём «твиттере».

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