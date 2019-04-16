Джонсон: «Тампа» сама вырыла себе яму, нужно выбираться

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон поделился ожиданиями от четвёртого матча серии с «Коламбус Блю Джекетс». «Молнии», выигравшие регулярный чемпионат, проиграли все три встречи с «мундирами», и следующее поражение выбьет команду Джона Купера из розыгрыша Кубка Стэнли.



«Нашу команду ждёт испытание, но эту яму мы вырыли себе сами. Необходимо выкладываться в каждом периоде, чтобы вернуться в эту серию. Все хоккеисты «молний» должны будут сделать шаг вперёд», — приводит слова нападающего официальный «твиттер» команды.



Четвёртый матч серии между «Тампа-Бэй» и «Коламбусом» состоится 17 апреля. Начало — в 2:00 мск. В состав «молний» вернулся нападающий Никита Кучеров, отбывший дисквалификацию.

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