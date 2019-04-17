«Тампа» проиграла шесть матчей подряд в плей-офф НХЛ с 3-2 в финале Востока-2018

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась с разгромным счётом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.

После этого поражения команда Джона Купера завершила выступление в сезоне. Для «Тампы» это поражение стало шестым подряд в Кубке Стэнли. В 2018 году «молнии» вели 3-2 в финале Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз». «Столичная» команда выиграла шестой и седьмой матчи серии, оставив противостояние за собой, после чего подопечные Барри Тротца впервые в истории выиграли Кубок Стэнли.

В этом сезоне «Лайтнинг» стали первыми в истории обладателями Президентс Трофи (победителями регулярного чемпионата НХЛ. — Прим. «Чемпионата»), вылетевшими из стартового раунда плей-офф всухую.

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