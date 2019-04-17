Роман Беляев может стать генеральным менеджером «Трактора»

Основным претендентом на пост генерального менеджера челябинского клуба, освободившийся после увольнения Евгения Губарева, является Роман Беляев.

В 2004 году Беляев окончил Кемеровский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Спустя несколько лет получил диплом менеджера Государственного университета управления по специальности «Менеджмент в игровых видах спорта».



С 2011 по 2013 год работал в новокузнецком «Металлурге» ассистентом генерального менеджера Леонида Вайсфельда. С 2013 по 2015 год – на аналогичной позиции вместе с Вайсфельдом в «Автомобилисте». С 2015 по 2016 год и с 2017 по январь 2019 года – спортивным директором «Салавата Юлаева» (как с Вайсфельдом, так и самостоятельно – после отставки известного функционера).

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