Кто выиграет третий матч финала Кубка Гагарина?

Сегодня, 17 апреля, в Балашихе будет сыгран третий матч финала Кубка Гагарина с участием «Авангарда» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Первый матч закончился победой «армейцев» со счётом 5:2, вторая игра также завершилась в пользу команды Игоря Никитина (3:0).

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На пути к финальной серии подопечные Никитина прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3). Команда Хартли в первом раунде выбила из борьбы обладателя Кубка Гагарина 2018 года — «Ак Барс» (4-0), после чего переиграла «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).



В регулярном чемпионате-2018/19 команды встречались дважды. Оба матча завершились победой «армейцев». В Балашихе они победили со счётом 4:2, а в Москве выиграли — 3:2.

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