«Нет удалений у «Авангарда»? Удивительное рядом»

Сегодня, 15 апреля, в Москве состоялся второй матч финальной серии Кубка Гагарина 2019 года между ЦСКА и «Авангардом». Подопечные Игоря Никитина одержали победу со счётом 3:0 и повели в серии 2-0.Первый гол зрители на «ЦСКА-Арене» увидели только на 54-й минуте: удачным броском отметился форвард команды хозяев Константин Окулов, которому ассистировал экс-партнёр по «Сибири» Максим Шалунов. Точку в концовке поставили Михаил Григоренко и Сергей Андронов, по разу забившие в пустые ворота «Авангарда».На вопросы журналистов ответили игроки и тренеры обеих команд.

«Обидное поражение. Первые 40 минут смотрелись даже лучше»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что омская команда потерпела обидное поражение, так как на протяжении двух третей матча смотрелась лучше ЦСКА.

— Конечно, обидное поражение получилось. Думаю, что мы здорово сегодня играли. В целом обе команды показали хорошую скоростную игру на встречных курсах. Первые 40 минут, возможно, мы даже лучше смотрелись. Но ЦСКА в третьем периоде подавил нас и забросил эту обидную шайбу.

После первого матча мы внесли определённые изменения в наш план на игру, и ребята приняли эти изменения. ЦСКА не позволяет создавать так много моментов, как того хотелось бы. Но ничего, мы не ищем никаких оправданий. Проигран матч, серия переезжает в Балашиху. Двигаемся вперёд. Всё в наших силах.

— Что именно вы сделали, чтобы справиться с форчеком ЦСКА?

— Мы внесли изменения, которые подействовали позитивно.

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«Считаю ли я матч интересным? Следующий вопрос»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отказался отвечать на вопрос про не самую высокую зрелищность матча.

— Тяжёлая игра. Дотерпели и смогли реализовать свой шанс.

— Что с Калининым и удивительно ли, что у соперника не было удалений? Ваши игроки удивлены.

— Удивительное рядом. Что касается Серёги, то пока не готов говорить, будет обследование. Это часть хоккея.

— Как вы думаете, 11 000 зрителей, пришедших на матч, остались довольны игрой? Можно ли играть в такой хоккей в финале Кубка Гагарина?

— Я не понял вопрос, вы его разверните. вам не нравится?

— Вы считаете, что сегодняшний матч получился интересным?

— Следующий вопрос.

— Сложно представить, чтобы Шалунов предпочёл броску передачу. Что с ним произошло?

— Не знаю. Хороший момент был, оценил ситуацию. Партнёр у него тоже может забить. «Авангард» плотно играет, нет возможности чисто бросать. Игровой момент.

«Питер тоже здесь две игры проиграл, а потом 2-2 стало»

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев вспомнил о финальной серии Западной конференции, когда СКА также уступал ЦСКА после двух матчей в Москве, но смог сравнять счёт в домашних матчах.

— Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию?

— Ещё ничего не закончилось, две игры только прошло. Питер тоже здесь две игры проиграл, а потом 2-2 стало. Ничего ещё не закончилось, будем до конца играть. Нет никакого панического настроения. Люди и с 0-3 отыгрывались.

— Практически без моментов играете.

— Будем исправляться. А какой у нас ещё выбор?

— Нет, ну а что именно-то сделать нужно?

— Бросать больше нужно. Ничего нового. Больше давления. Простота – залог успеха.

— Какие выводы сделали после первой игры? Более осторожно стали играть?

— Я бы не сказал, что сегодня осторожно играли, просто счёт такой был. Все играли попроще. И они, и мы.

«Фортануло. Дай бог, чтобы и дальше везло»

Главный герой матч в составе ЦСКА нападающий Константин Окулов рассказал о победном голе.

— Какие впечатления от матча, всё-таки он был очень сложным?

— Сейчас только позитивные ощущения, уже когда мы выиграли. Но завтра будет новая игра, с сегодняшнего дня уже готовимся.

— Немного повезло вам – сначала в перекладину шайба попала, потом в спину Бобкова. Но везёт сильнейшим?

— Фортануло, да. Хорошо, что сегодня повезло, дай бог, чтобы и дальше в серии нам везло, но везение надо зарабатывать работой.

— Почему сегодня такой упорный матч был, сухой до 50-й минуты?

— Очень велика цена ошибки, поэтому от этого перестраховывались. То, что мы могли в сезоне делать, какие-то более техничные моменты, играть открыто. Сегодня более закрытая игра была, Омск здорово сыграл в обороне, мы тоже. Илья Сорокин очень нам помог. Мы вовремя забили голы и вытащили игру.

— Во втором периоде «Авангард» перебросал вас, хотя обычно во втором периоде вы доминируете?

— Честно, даже не думал. Почему-то думал, что игра на равных, а когда увидел статистику… Не всё удавалось выполнять, что требовал тренер. Не доводили шайбу до ворот, неправильно выходили из зоны, они нас успевали накрывать. Надо это исправлять.

— Чувствуется, что это пока самый важный гол для тебя?

— Самые важные игры впереди. Не дай бог ещё.

Видео победного гола Константина Окулова во второй игре с «Авангардом»

— Как вам с Шалуновым играется против Шумакова, есть какая-то подоплёка, или не обращаете на это внимания?

— Нет, после серии мы можем спокойно с ним пообщаться, а сейчас мы друг другу враги. Это нормально, сейчас мы не думаем, что он наш друг. Сейчас самое главное – наша команда и победа в этой серии.

«Тем веселее выкарабкиваться»

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев заявил, что не видит ничего страшного в двух поражениях в Москве.

— Что с командой?

— Да ничего страшного. Тем веселее выкарабкиваться будет из этой ситуации.

— Почти не создаёте моментов.

— Ну сегодня игра такая шла до гола. Второй и третий в пустые ворота пропустили. Пытались отыграться, но не получилось.

— Не проходит то, что проходило в трёх первых сериях?

— Те, кто разбираются в хоккее, понимают, что у команд примерно одинаковые стили. Игра идёт до ошибки. Не идёт у нас. Здорово вратарь у них играет. Будем готовиться к домашним играм.

— Есть мнение, что Сорокина проще всего пробить броском в касание. Почему их так мало?

— Нам кажется, что у нас с добиваниями проблема. Будем пробовать.

— Знаете, что с 0-2 почти невозможно отыграться?

— Давайте не будем прогнозировать.

«Удивительно не получить за игру ни одного большинства»

Защитник ЦСКА Никита Нестеров удивлялся статистике штрафных минут. За весь матча хозяева не получили ни одного большинства.

— Матч получился сложным?

— Классная игра, две команды бились. Удивительно не получить за игру ни одного большинства. Но ничего страшного.

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— Что поменял «Авангард»?

— Мы отталкиваемся от своей игры, а не смотрим, что меняет соперник.

— Как оцените челябинское противостояние Шалунов и Нестеров против Шумакова?

— Это не дуэль. В каждой команде есть челябинские игроки, в Челябинске хорошая школа.

— Почему игра получилась тяжёлой?

— А кто сказал, что первый матч был лёгким?

— Больше голов, быстрые шайбы.

— Команды хорошо играют.

— Не тяжело играть в три пары?

— Не ко мне вопрос.

— Телегина поддержали после нереализованного момента?

— Ничего страшного, игровой момент.

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