Малкин: если позовут на чемпионат мира – поеду. Давно не играл за сборную

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что надеется принять участие в чемпионате мира 2019 года.

«У меня давно не было такого долгого межсезонья в НХЛ. Последние года четыре, если не больше. Если позовут на чемпионат мира — конечно, поеду. Травм нет. Хочется ещё поиграть в хоккей. Давно не играл за сборную. Буду ждать звонка. Посмотрим…

Сезон был не очень? Значит, надо ещё больше работать. Тут только один выход. Нельзя расслабляться. Я приглашал тренера из «Питтсбурга». Он прилетал ко мне из Америки, мы летом работали вместе. Нормально подготовился, хорошо провел первые 10 матчей. Потом опять пошли небольшие травмы, которые были и раньше. Наверное, это сказывается возраст. Надо ещё сильнее работать", — цитирует Малкина «Матч ТВ».

Кого из освободившихся игроков НХЛ вы больше всего ждёте в сборную России на ЧМ?