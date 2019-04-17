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Тротц: Кросби был зверем на льду, которого непросто сдержать

Тротц: Кросби был зверем на льду, которого непросто сдержать
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился эмоциями после выхода команды в полуфинал Восточной конференции НХЛ. В первом раунде плей-офф «островитяне» разгромили «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4-0, позволив сопернику забросить всего шесть шайб.

«Наша команда хотела сыграть определённым образом. Мы говорили о культуре в раздевалке и рассчитывали на то, что она появится. «Айлендерс» не знали многого насчёт того, как команда сыграет в воротах. Мы не знали многого по поводу того, как команда будет обороняться. Сделать так, чтобы все играли друг за друга, очень сложно.

Кросби? Сид был просто зверем на льду, сдержать которого было непросто», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

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