Тротц: Кросби был зверем на льду, которого непросто сдержать

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился эмоциями после выхода команды в полуфинал Восточной конференции НХЛ. В первом раунде плей-офф «островитяне» разгромили «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4-0, позволив сопернику забросить всего шесть шайб.



«Наша команда хотела сыграть определённым образом. Мы говорили о культуре в раздевалке и рассчитывали на то, что она появится. «Айлендерс» не знали многого насчёт того, как команда сыграет в воротах. Мы не знали многого по поводу того, как команда будет обороняться. Сделать так, чтобы все играли друг за друга, очень сложно.



Кросби? Сид был просто зверем на льду, сдержать которого было непросто», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Кросби — о вылете «Питтсбурга» из плей-офф: я должен был сыграть лучше