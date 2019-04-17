Заварухин: «Сибири» нужно многое изменить, но всё зависит от финансов

Новый главный тренер «Сибири» Николай Заварухин поделился эмоциями от подписания контракта с новосибирским клубом. С 2013 по 2015 год специалист трудился на посту главного тренера молодёжной команды «Сибири».



«У меня позитивные эмоции. Как будто вернулся домой. Для меня контракт с «Сибирью» — вызов как для главного тренера. Нужно дать результат, осознавая, что на протяжении последних лет у команды были проблемы. Постараюсь добиться необходимого результата. Мне удалось приобрести большой опыт, работая помощником в разных командах КХЛ.



Над предложением «Сибири» долго не раздумывал, сложностей в этом не было. Было большое желание приехать в Новосибирск и работать. Я знаю людей, которые здесь работают, а также ребят из команды, что также повлияло на решение. Я очень рад, что ребята, работавшие со мной в молодёжной команде, играют в КХЛ.



В принципе будет большая работа по подбору игроков. Считаю, что нужно многое изменить. Получится или нет — зависит от финансового состояния. Постараемся подобрать необходимых игроков. Обсуждали вопрос по составу, хотим взять хоккеистов, которые будут биться за «Сибирь». Настоящих сибирских мужиков.



В Новосибирске, наверное, одни из лучших болельщиков в стране. Соперникам всегда здесь тяжело играть», — сказал Заварухин в интервью клубному телевидению.

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