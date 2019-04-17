Емелин — о шансах отыграться с 0-3: раз в год и палка стреляет

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин поделился эмоциями после поражения со счётом 0:2 в третьем матче серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА.



«Мы думаем о следующей игре. Три игры за раз мы не выиграем, нужно по одному матчу играть. Будем настраиваться на победу. Видимо, недостаточно хорошо закрываем их вратаря, поэтому не удаётся забивать. Нужно больше бросать. Может быть, всё-таки забьём тогда.



Ожиданий не было. Это плей-офф, это игра, которая может меняться в любую сторону. Тренер сказал, что серия продолжается, готовимся дальше.



Мы не отказывались от подключений защитников. Стараемся подключаться, но бесполезно играть анархично. С умом нужно действовать.



Знаю ли я, сколько команд отыгрались с 0-3? Раз в год и палка стреляет. Мы всегда верим в себя. Поживём — увидим», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина. Готов пасть рекорд КХЛ «Авангард» не знает, как забить Сорокину. Всё может закончиться уже 19 апреля.