Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты отмечены не были.

Главной звездой признан нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, забросивший две шайбы в матче с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ, 3-1). Сначала финский форвард перевёл игру в овертайм, а затем отличился и в дополнительное время.

Второй звездой стал форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, оформивший дубль в игре с «ТТоронто Мэйпл Лифс» (6:4, 2-2).

Замкнул тройку лучших нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц, забросивший две шайбы в игре с «Нэшвилл Предаторз» (5:1, 2-2). Он стал шестым финским игроком в истории НХЛ, кому удалось оформить дубль в плей-офф в первый сезон в лиге.