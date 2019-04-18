Сборная США разгромила Швецию на ЮЧМ, у Кофилда хет-трик

Сборная Швеции потерпела разгромное поражение от команды США в матче юниорского чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 1:6.



Счёт в матче был открыт на 16-й минуте — точным броском сумел отметиться нападающий шведской команды Симон Хольмстрём. Во втором периоде американская сборная сумела отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Коула Кофилда и Джона Бичера. В заключительном периоде команда США доминировала и забила четыре гола: две шайбы забросил и оформил хет-трик Кофилд, ещё по удачному броску сделали Кейс Маккарти и Алекс Тюркотт.



Напомним, сборная России в своей дебютной игре на юниорском чемпионате мира оказалась сильнее сборной Словакии, победив со счётом 6:3.