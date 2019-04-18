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Сборная США разгромила Швецию на ЮЧМ, у Кофилда хет-трик

Сборная США разгромила Швецию на ЮЧМ, у Кофилда хет-трик
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Сборная Швеции потерпела разгромное поражение от команды США в матче юниорского чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 1:6.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте — точным броском сумел отметиться нападающий шведской команды Симон Хольмстрём. Во втором периоде американская сборная сумела отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Коула Кофилда и Джона Бичера. В заключительном периоде команда США доминировала и забила четыре гола: две шайбы забросил и оформил хет-трик Кофилд, ещё по удачному броску сделали Кейс Маккарти и Алекс Тюркотт.

Напомним, сборная России в своей дебютной игре на юниорском чемпионате мира оказалась сильнее сборной Словакии, победив со счётом 6:3.

U18 ЧМ-2019
18 апреля 2019, четверг. 20:30 МСК
Швеция U18
1 : 6
1:0, 0:2, 0:4
США U18
1:0 – Хольмстрём – 14:16 (5x5), 1:1 – Кофилд – 24:47 (5x5), 1:2 – Бичер (Колфилд) – 25:26 (5x5), 1:3 – Маккарти (Йорк, Бичер) – 40:21 (5x5), 1:4 – Кофилд – 43:02 (5x5), 1:5 – Кофилд (Йорк) – 45:15 (5x4), 1:6 – Тюркотт (Хьюз, Болди) – 56:59 (5x4)
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