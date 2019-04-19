Уильямс: «Каролина» взяла свою подачу, придётся зацепить игру в Вашингтоне

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс прокомментировал победу в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1, 2-2).

«Нам должно быть комфортно с мыслью, что иногда придётся целую смену провести в обороне. И что у тебя может целую смену не возникнуть возможности забить самому. А иногда и две или даже три смены подряд. Но если ты будешь играть правильно, и снова играть правильно, а потом ещё раз играть правильно, то в конце концов свой шанс обязательно получишь.

Фёгеле – это же тип кубкового игрока! Он большой, пашет, как проклятый и, считаю, просто создан для плей-офф. Важность же шайбы Терявяйнена просто невозможно преувеличить. В плей-офф важен каждый гол, но Теуво забил вскоре после того, как соперник сравнял счет и наверняка почувствовал себя лучше. Да и, честно говоря, контролировал игру сильнее, чем нам бы того хотелось. Но это плей-офф, и есть причина, по которой они чемпионы. Мы должны быть готовы к тому, что они будут проводить в нашей зоне много времени.



Всё, что мы сделали, так это взяли свою подачу. Но помимо того, что мы обязаны побеждать дома, нам придётся зацепить игру в Вашингтоне. Мы это знаем. Надеюсь, этим матчем будет следующий», – цитирует Уильямса официальный сайт НХЛ.