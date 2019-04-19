Генменеджер «Тампы»: не собираюсь рушить всё хорошее из-за четырёх матчей

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа прокомментировал вылет своей команды из плей-офф в серии с «Коламбус Блю Джекетс» (0-4).

«Я очень сильно верю, что в конце концов мы доведём дело до конца и вернём кубок в Тампу с этой группой игроков и этими тренерами. Я не собираюсь перегибать палку и рушить всё хорошее из-за четырёхматчевого провала, который случился в самое неподходящее время. Но сейчас не время искать оправдания, время покорности. Мы залижем раны, закатаем рукава и вернёмся к работе, чтобы в следующем году добиться большего успеха.

История этих игроков, этой команды, этого тренерского штаба не окончена, она продолжается. Лучшие и самые интересные времена ждут нас впереди. Я не знаю, когда это произойдёт. Но знаю, что, когда мы этого добьёмся, успех будет намного более приятным из-за разочарования, которое мы испытываем сейчас", — цитирует БрисБуа официальный сайт НХЛ.