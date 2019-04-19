Артём Лукоянов презентован в качестве игрока ФК «КАМАЗ»

Хоккеист казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов презентован в качестве игрока футбольного клуба «КАМАЗ», информирует официальный «твиттер» казанцев.

Артём будет готовиться к матчу команды с «Уфой-2» в первенстве Профессиональной футбольной лиги.

«Всё! Артём Лукоянов готов к большому футболу! Нападающий подписал соглашение с ФК „КАМАЗ“ и готовится с командой к матчу 20-го тура первенства ПФЛ – 21 апреля «КАМАЗ» на своём поле сыграет против «Уфы-2»», — гласит сообщение в «твиттере» «Ак Барса».

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».

Лукоянов выступает за «Ак Барс» с 2011 года. Нынешний сезон стал для 30-летнего нападающего самым результативным в карьере. Артём набрал 24 (13+11) очка в 62 матчах регулярного чемпионата, став вторым бомбардиром команды среди российских игроков после Даниса Зарипова. В четырёх матчах плей-офф Лукоянов сделал одну результативную передачу.

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