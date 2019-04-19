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Драйзайтль усилит сборную Германии на чемпионате мира—2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Драйзайтль усилит сборную Германии на чемпионате мира—2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль примет участие в чемпионате мира, который пройдёт в мае в Словакии. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Германии.

Календарь чемпионата мира — 2019

В нынешнем сезоне 23-летний хоккеист провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард занял второе место в списке снайперов лиги, забросив 50 шайб. Кроме того он отдал 55 результативных передач и заработал показатель полезности «+2».

Помимо Драйзайтля в состав сборной Германии включены защитник «Анахайм Дакс» Корбиниан Хольцер и нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кагун.

23-летний Кагун провёл 82 матча в регулярке НХЛ и набрал 37 (13+24) очков. На счету 31-летнего Хольцера 4 (1+3) очка.

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