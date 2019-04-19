Драйзайтль усилит сборную Германии на чемпионате мира—2019

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль примет участие в чемпионате мира, который пройдёт в мае в Словакии. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Германии.

Календарь чемпионата мира — 2019

В нынешнем сезоне 23-летний хоккеист провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард занял второе место в списке снайперов лиги, забросив 50 шайб. Кроме того он отдал 55 результативных передач и заработал показатель полезности «+2».



Помимо Драйзайтля в состав сборной Германии включены защитник «Анахайм Дакс» Корбиниан Хольцер и нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кагун.



23-летний Кагун провёл 82 матча в регулярке НХЛ и набрал 37 (13+24) очков. На счету 31-летнего Хольцера 4 (1+3) очка.