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ЮЧМ-2019: сборная Канады одержала вторую победу на турнире, обыграв Швейцарию

ЮЧМ-2019: сборная Канады одержала вторую победу на турнире, обыграв Швейцарию
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Юниорская сборная Канады одержала победу со счётом 7:4 в матче с командой Швейцарии на чемпионате мира, который проходит в Швеции.

Календарь юниорского чемпионата мира — 2019

Североамериканская команда забросила три шайбы в ходе первого игрового отрезка — результативные броски на свой счёт записали Коннор Зари, Брэйден Трейси и Томас Харли. Швейцарцы ударно провели второй период и сумели восстановить паритет благодаря голам Элвиса Шлепфера, оформившего дубль, и Дениса Рубаника. В концовке игрового отрезка Пейтон Кребс снова вывел канадцев вперёд, а в третьем периоде Трейси оформил дубль, а также отличились Дилан Козенс и Дилан Холлоуэй. Швейцарцы сумели ответить лишь голом Йоэля Зальцгебера.

В первой игре канадцы обыграли финнов со счётом 5:3.

U18 ЧМ-2019
19 апреля 2019, пятница. 16:30 МСК
Канада U18
7 : 4
3:0, 1:3, 3:1
Швейцария U18
1:0 – Зари (Трейси, Риз) – 03:40 (5x5), 2:0 – Трейси (Зари, Риз) – 07:04 (5x5), 3:0 – Харли (Томасино) – 10:19 (5x5), 3:1 – Шлепфер – 22:57 (5x5), 3:2 – Шлепфер (Цюрхер, Делемон) – 29:42 (5x4), 3:3 – Рубаник (Шлепфер) – 36:02 (5x5), 4:3 – Кребс (Дрисдейл) – 38:23 (5x5), 5:3 – Трейси (Ньюхук, Харли) – 45:38 (5x4), 5:4 – Зальцгебер – 48:21 (5x5), 6:4 – Козенс (Пеллетье, Ньюхук) – 49:58 (5x5), 7:4 – Холлоуэй (Кребс) – 53:30 (5x5)
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