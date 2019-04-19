ЮЧМ-2019: сборная Канады одержала вторую победу на турнире, обыграв Швейцарию

Юниорская сборная Канады одержала победу со счётом 7:4 в матче с командой Швейцарии на чемпионате мира, который проходит в Швеции.



Календарь юниорского чемпионата мира — 2019



Североамериканская команда забросила три шайбы в ходе первого игрового отрезка — результативные броски на свой счёт записали Коннор Зари, Брэйден Трейси и Томас Харли. Швейцарцы ударно провели второй период и сумели восстановить паритет благодаря голам Элвиса Шлепфера, оформившего дубль, и Дениса Рубаника. В концовке игрового отрезка Пейтон Кребс снова вывел канадцев вперёд, а в третьем периоде Трейси оформил дубль, а также отличились Дилан Козенс и Дилан Холлоуэй. Швейцарцы сумели ответить лишь голом Йоэля Зальцгебера.

В первой игре канадцы обыграли финнов со счётом 5:3.