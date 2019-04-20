Крылов: «Авангард» поддерживает Михеева в стремлении уехать в НХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал возможный переезд нападающего Ильи Михеева в НХЛ.

«Скоро мы соберёмся, подведём краткий итог и наметим планы на будущее. Конечно, работа велась и по ходу сезона. Мы поддерживаем Михеева в его стремлении уехать в НХЛ, попробовать свои силы. Мы не имеем права запрещать ему, он очень многое сделал для омского хоккея. Я ему помогу, в том числе и с языком. Он в Москву когда переехал, то было тяжело, а Америка это совсем другое дело.

Конечно, мы ждём его назад, если что-то не получится, но мы должны дать ему этот шанс. Понятно, что если он уедет, то нужно будет усиление, и мы над этим работаем. Скоро вы всё узнаете.

Конечно, команда поедет в Омск на закрытие сезона. Неправда, что «Авангард» не добился бы такого результата, если бы играл в Омске. Я не знаю ни одного игрока, который бы подписывал контракт и ставил принципиальное условие играть в Москве», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.